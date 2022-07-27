Родственники осужденного Уилана надеются, что Россия примет предложение США по обмену

Семья гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана, осужденного в России, выразила надежду на согласие Москвы с предложением Вашингтона по обмену заключенными. Об этом говорится в материале ТАСС.
Как сообщил агентству брат осужденного американца Дэвид Уилан, сейчас он не может раскрывать каких-либо подробностей данной сделки. Однако он пообещал прокомментировать происходящее позднее.
«Мы надеемся, что российские власти ответят правительству США и согласятся на эту или иную уступку, которая даст возможность Полу вернуться к семье», — сообщил Дэвид.
Ранее стало известно, что Вашингтон предложил Москве обменять заключенного россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить данный вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.