Родственники членов «Азова» обратились к властям Китая с просьбой о спасении боевиков из «Азовстали»

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Родственники членов украинского нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) обратились к руководству Китая с просьбой спасти их с территории заблокированного мариупольского завода «Азовсталь».
Как рассказали авторы издания «Украина.ру», родственники «азовцев» призвали Китай стать миротворческим посредником и помочь вызволить заблокированных в промзоне Мариуполя членов нацбатальона.
«Просим Китай вмешаться и стать миротворцем, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, с «Азовстали». Время идет на дни, минуты, секунды. Дайте им возможность увидеть солнце», — говорится в заявлении.
Родственники членов «Азова»* выразили надежду на то, что Китай «не останется в стороне», и попросили провести процедуру экстракции выживших украинских военных и тел погибших в третью страну. Они обратились за этим лично к генсеку ЦК КПК Си Цзиньпину.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела