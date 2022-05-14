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    Родственники членов «Азова» обратились к властям Китая с просьбой о спасении боевиков из «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Родственники членов «Азова» обратились к властям Китая с просьбой о спасении боевиков из «Азовстали»

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press

    Родственники членов украинского нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) обратились к руководству Китая с просьбой спасти их с территории заблокированного мариупольского завода «Азовсталь».

    Как рассказали авторы издания «Украина.ру», родственники «азовцев» призвали Китай стать миротворческим посредником и помочь вызволить заблокированных в промзоне Мариуполя членов нацбатальона.

    «Просим Китай вмешаться и стать миротворцем, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, с «Азовстали». Время идет на дни, минуты, секунды. Дайте им возможность увидеть солнце», — говорится в заявлении.

    pixabay.com
    pixabay.com

    Родственники членов «Азова»* выразили надежду на то, что Китай «не останется в стороне», и попросили провести процедуру экстракции выживших украинских военных и тел погибших в третью страну. Они обратились за этим лично к генсеку ЦК КПК Си Цзиньпину.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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