Родственники членов «Азова» обратились к властям Китая с просьбой о спасении боевиков из «Азовстали»

Родственники членов «Азова»* выразили надежду на то, что Китай «не останется в стороне», и попросили провести процедуру экстракции выживших украинских военных и тел погибших в третью страну. Они обратились за этим лично к генсеку ЦК КПК Си Цзиньпину.