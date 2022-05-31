Родственники боевиков из «Азовстали» уличили киевских властей во лжи на фоне «эвакуации» ВСУ

Украинцы начали осознавать, что «эвакуация» ВСУ и нацгруппировок из «Азовстали» является ложью руководства страны. Об этом сообщили корреспонденты «ПолитНавигатора».
Журналисты российского издания рассказали о публичных выступлениях родственников украинских военнопленных. Они хотят «достучаться» до властей Киева, однако там на подобные запросы не отвечают. Есть вероятность, что данный инцидент может привести страну к госперевороту.
«Вся эта эвакуация – это не возвращение домой, ребята не дома, где они, что они, в каких они условиях, мы не знаем», — посетовали родственники боевиков.
По мнению официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, тотальная зачистка «Азовстали» может занять 2-3 недели, сообщили в RT.