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Родственники боевиков из «Азовстали» уличили киевских властей во лжи на фоне «эвакуации» ВСУ

Родственники боевиков из «Азовстали» уличили киевских властей во лжи на фоне «эвакуации» ВСУ
Victor/XinHua/Global Look Press

Украинцы начали осознавать, что «эвакуация» ВСУ и нацгруппировок из «Азовстали» является ложью руководства страны. Об этом сообщили корреспонденты «ПолитНавигатора».

Журналисты российского издания рассказали о публичных выступлениях родственников украинских военнопленных. Они хотят «достучаться» до властей Киева, однако там на подобные запросы не отвечают. Есть вероятность, что данный инцидент может привести страну к госперевороту.

«Вся эта эвакуация – это не возвращение домой, ребята не дома, где они, что они, в каких они условиях, мы не знаем», — посетовали родственники боевиков.

По мнению официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, тотальная зачистка «Азовстали» может занять 2-3 недели, сообщили в RT.

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