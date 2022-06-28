Родные Шатунова запретили фанатам подходить к могиле певца в день похорон

Родственники покойного артиста Юрия Шатунова запретили поклонникам приближаться к могиле в день погребения музыканта на Троекуровском кладбище в Москве.
Похороны бывшего солиста группы «Ласковый май» прошли 28 июня в закрытом формате. На траурной церемонии присутствовали только родные и близкие. Родственники Шатунова не хотели видеть на погребении фанатов.
Одна из поклонниц исполнителя хита «Белые розы» попыталась подойти к могиле, но сотрудники кладбища не пропустили ее. Охрана объяснила, что родные Шатунова не хотят видеть посторонних, пишет «МК».
«Желание родственников нужно уважать», — объяснил один из мужчин.
Поклонница возмутилась, заявив, что артист «принадлежал народу» и ей безразличны пожелания родственников. Один из сотрудников кладбища в свою очередь предупредил, что в противном случае всех выставят с территории кладбища.
В первый день прощания с музыкантом разгорелся скандал из-за фотографирования поклонниками покойного Шатунова. Интернет-пользовали были шокированы поведением пришедших на траурную процессию.