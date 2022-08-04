Родион Газманов выложил редкое фото с отцом

Певец Родион Газманов обрадовал поклонников, опубликовав в социальных сетях редкую фотографию с отцом Олегом Михайловичем. На снимке последний обнимает сына, и оба артиста радостно улыбаются в камеру.
При этом портал BLITZ+ сообщил, что исполнитель песни «Последний снег» предложил подписчикам сыграть в игру — угадать возраст запечатленных на фото родственников. Однако фанаты довольно быстро бросили попытки, вместо этого осыпав отца с сыном приятными комплиментами.
«Зачем гадать, когда такие красавчики на фото!» — похвалил один из подписчиков.
«Возраст неважен, когда столько энергии!» — согласился другой.
Ранее исследовательский центр «Ромир» опубликовал рейтинг самых популярных звезд российской эстрады. Олег Газманов оказался на третьем месте, уступив лидерство Филиппу Киркорову и Ольге Бузовой. Обычно занимавшая высокие места Алла Пугачева в этот раз не смогла набрать достаточное количество баллов.