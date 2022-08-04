Родион Газманов выложил редкое фото с отцом

При этом портал BLITZ+ сообщил, что исполнитель песни «Последний снег» предложил подписчикам сыграть в игру — угадать возраст запечатленных на фото родственников. Однако фанаты довольно быстро бросили попытки, вместо этого осыпав отца с сыном приятными комплиментами.