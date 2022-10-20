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Родион Газманов прокомментировал слухи об избиении в США за российский флаг

Родион Газманов прокомментировал слухи об избиении в США за российский флаг
Global Look Press | Pavel Kashaev

Известный исполнитель Родион Газманов в YouTube-шоу «Алена, блин!» опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что его сильно избили в США после того, когда он на своей кофейне вывесил российский флаг, передает CT News.

«Это мой любимый фейк. Я не знаю кто это делает и зачем, но они регулярно делают такие сюжеты про артистов. Каждый раз я поражаюсь фантазии. Чтобы это придумать, нужно что-то употреблять», — отметил Газманов.

Ранее в Сети появилась новость о том, что певца мобилизовали в стройбат. Сын народного артиста РФ Олега Газманова прокомментировал эту новость с юмором.

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