Родион Газманов прокомментировал слухи об эмиграции легендарного отца в Израиль

Родион Газманов отреагировал на слухи о том, что его отец Олег Газманов планирует переезд в Израиль.
В YouTube-шоу «Алена, блин!» Родион признался, что часто бывал в Израиле. При этом вместе с отцом давали в этой стране концерты. Однако певец никогда не думал уезжать из России, а тем более получать гражданство Израиля, так же как и его отец.
«Я не могу отвечать, конечно, со стопроцентной уверенностью, но со стопроцентной уверенностью могу про себя сказать, что не было. Со стороны отца, я не думаю, что он бы стал этим заниматься, особенно в такое время», — рассказал музыкант.
Ранее Родион Газманов в социальных сетях опубликовал видео с россиянином, рвущим паспорт, и назвал соотечественников, бегущих от частичной мобилизации, предателями.