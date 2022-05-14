Родион Газманов позвал Ольгу Бузову в свадебное путешествие

40-летний наследник давно не может найти себе спутницу жизни. Его мачеха Марина Газманова считает, что экс-ведущая «Дома-2» могла бы идеально подойти ему в жены, но сам он не собирается связывать себя узами брака на Бузовой, несмотря на хорошее к ней отношение.