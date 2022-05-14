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    Родион Газманов позвал Ольгу Бузову в свадебное путешествие

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Родион Газманов позвал Ольгу Бузову в свадебное путешествие

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    Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

    Певец и сын народного артиста РФ Олега Газманова Родион поиронизировал над слухами о чувствах к певице и телеведущей Ольгой Бузовой.

    Ранее в Сети появилась информация, что Газманов якобы пытался оказывать знаки внимания Бузовой и даже посвятил стихи ее телу. Однако певица не ответила ему взаимностью. После таких заявлений в СМИ сын артиста не стал молчать. Исполнитель заявил, что представители прессы выдумали детали из его личной жизни.

    «Спасибо, что невеста у меня прекрасная: трудоголик и красотка! Ну что, Оля, куда в свадебное путешествие?!» — обратился певец к Бузовой в социальной сети.

    40-летний наследник давно не может найти себе спутницу жизни. Его мачеха Марина Газманова считает, что экс-ведущая «Дома-2» могла бы идеально подойти ему в жены, но сам он не собирается связывать себя узами брака на Бузовой, несмотря на хорошее к ней отношение.

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