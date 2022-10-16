Родион Газманов откровенно рассказал о своих отношениях с легендарным отцом

«У нас всегда были хорошие и теплые отношения и это очень ценно. Мы не часто ссоримся. Я бы назвал два или три случая, когда были большие и серьезные разногласия, но во время них мы поняли, что самое главное, что мы друг у друга есть, а все остальное — это уже детали», — передает слова Родиона Telegram-канал «Звездач».