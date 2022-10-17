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Родион Газманов назвал предателями бегущих от мобилизации соотечественников

Родион Газманов назвал предателями бегущих от мобилизации соотечественников
Global Look Press | Anatoly Lomohov

Певец Родион Газманов в социальных сетях опубликовал видео с россиянином, рвущим паспорт, и назвал соотечественников, бегущих от частичной мобилизации, предателями.

Подписчица рассказала Родиону, что ее муж бросил ее с двумя детьми и уехал за границу, чтобы избежать мобилизации. В ответ певец опубликовал видео из TikTok, на котором молодой человек с флагом Украины рвет российский паспорт.

«Вот эти ребята, рвущие паспорта, мне совсем непонятны. Предателей не любят ни дома, ни на «новой» родине», — заявил Газманов.

Кроме того, певец опубликовал шуточную картинку с орденом «За взятие Верхнего Ларса», припомнив как россияне в сентябре стояли в огромных очередях на грузинской границе.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается.

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