Родион Газманов назвал предателями бегущих от мобилизации соотечественников

Певец Родион Газманов в социальных сетях опубликовал видео с россиянином, рвущим паспорт, и назвал соотечественников, бегущих от частичной мобилизации, предателями.
Подписчица рассказала Родиону, что ее муж бросил ее с двумя детьми и уехал за границу, чтобы избежать мобилизации. В ответ певец опубликовал видео из TikTok, на котором молодой человек с флагом Украины рвет российский паспорт.
«Вот эти ребята, рвущие паспорта, мне совсем непонятны. Предателей не любят ни дома, ни на «новой» родине», — заявил Газманов.
Кроме того, певец опубликовал шуточную картинку с орденом «За взятие Верхнего Ларса», припомнив как россияне в сентябре стояли в огромных очередях на грузинской границе.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается.