Родила в 11 лет. Только посмотрите что с ней стало сейчас

Тогда ее 19-летнего возлюбленного-таджика чуть не посадили в тюрьму. На данный момент девушка является многодетной мамой.

В 2005 году благодаря передаче «Пусть говорят» страна узнала историю Вали Исаевой. 11-летняя девочка забеременела от взрослого парня и была в растерянности, не знала, что делать.

Исаеву воспитывала бабушка. Пожилая женщина работала на рынке, денег не хватало, поэтому она стала сдавать комнату 19-летнему таджику по имени Хабиб.

За внучкой бабушка не уследила. Вся в хлопотах и заботах она не заметила, что между Валей и Хабибом вспыхнули чувства. Их итогом стала беременность школьницы.

Ладно девочка, но куда смотрел 19-летний парень. Не уж то не знал, что от такой «любви» дети бывают? Хабиб оправдывался — «не понимал, чем это все может закончиться».

Хабиба хотели посадить в тюрьму. Надолго. Но суд учел «особые» обстоятельства — молодой человек от Вали отказываться не собирался. Обещал жениться на ней, как это станет возможно, а пока был готов поддерживать девочку и малыша финансово.

Хабиб получил 3 года условно. Валя в 2005 году родила дочь Амину. Жить они стали вместе с бабушкой в той же квартире. Хабиб обещание сдержал. Устроился на работу, обеспечивал Валю и малышку.

Когда Исаевой исполнилось 18 лет, они официально расписались, сыграли скромную свадьбу. Спустя время на свет появился еще один ребенок — сын Амир.

Журналистов периодически интересовала судьба школьницы, родившей в 11 лет. Кто не в курсе, передачи типа «Пусть говорят» очень хорошо зарабатывают на скандальных историях подобной этой. Герои так же получают солидные гонорары.

В прошлом году Валя и Хабиб громко заявили о себе на телевидении. Девушка пришла жаловаться на мужа к Андрею Малахову. Мол, он меня бьет. Хабиб в ответ сообщил, что молодая супруга ему изменяет. В студии были разборки с «любовником» Вали.

По итогу выяснилось, что это все было постановкой. За передачу Вале и Хабибу заплатили 250 тысяч рублей. А вот разговоры о рукоприкладстве оказались правдой —

Думала, не прощу. Но простила, потому что Хабиб пообещал держать себя в руках и больше никакого рукоприкладства не допускал.

С журналистами теперь Валя старается не общаться. Деньги деньгами, но ей надоели неправдивые сюжеты о их семье с Хабибом.

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