Rockstar ускоряет разработку GTA VI. Компания набирает сотни новых сотрудников

Согласно последним сообщениям, Rockstar набирает сотрудников и ускоряет разработку GTA VI, чтобы вернуть расположение поклонников.

Недавно выпущенный ремастер GTA Trilogy был встречен негативно из-за старой графики и множества багов. Сообщается, что из-за негативных отзывов Rockstar отменила ремастеры Red Dead Redemption и GTA IV.

Компания недавно опубликовала отчет, в котором говорится, что большая часть ее ресурсов сосредоточена на разработке GTA VI. По этой причине Red Dead Online пока не будет получать больших обновлений. Сейчас студия работает над GTA VI и ищет талантливых разработчиков.





Rockstar Games ищет сотрудников на несколько должностей по всему миру. Компания набирает помощников специалистов по анимации, технических дизайнеров геймплея, художников по 3D-персонажам, художников по фотограмметрии и программистов систем анимации. На платформе Rockstar Games размещено 233 вакансии. Нужны люди из Торонто, Бангалора, Нью-Йорка и Лондона.

По слухам, первый трейлер будет продемонстрирован в этом году.