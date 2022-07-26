Технологии0

Rockstar ускоряет разработку GTA VI. Компания набирает сотни новых сотрудников

Rockstar ускоряет разработку GTA VI. Компания набирает сотни новых сотрудников

Согласно последним сообщениям, Rockstar набирает сотрудников и ускоряет разработку GTA VI, чтобы вернуть расположение поклонников.

Недавно выпущенный ремастер GTA Trilogy был встречен негативно из-за старой графики и множества багов. Сообщается, что из-за негативных отзывов Rockstar отменила ремастеры Red Dead Redemption и GTA IV.

Компания недавно опубликовала отчет, в котором говорится, что большая часть ее ресурсов сосредоточена на разработке GTA VI. По этой причине Red Dead Online пока не будет получать больших обновлений. Сейчас студия работает над GTA VI и ищет талантливых разработчиков.


Rockstar Games ищет сотрудников на несколько должностей по всему миру. Компания набирает помощников специалистов по анимации, технических дизайнеров геймплея, художников по 3D-персонажам, художников по фотограмметрии и программистов систем анимации. На платформе Rockstar Games размещено 233 вакансии. Нужны люди из Торонто, Бангалора, Нью-Йорка и Лондона.

По слухам, первый трейлер будет продемонстрирован в этом году.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.