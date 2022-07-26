Роботы-официанты в Ставропольском крае и необычный вор в Челябинске: главные новости регионов

«Народные Новости» публикуют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий из всех регионов России
Ставропольский край
В Ставропольском крае впервые появятся сервисные роботы в торговых центрах, кафе и ресторанах. Работу умных машин уже продемонстрировали на одном из мероприятий, приуроченных ко Дню работника торговли. Андроиды способны выполнять функции официантов, а также могут развлекать гостей и поддерживать с ними разговор, пишет newstracker.ru.
Удмуртия
В Ижевске ребенок упал в частный смотровой колодец, которые не был закрыт. При падении он получил травмы. По факту случившегося проводится проверка, пишет udm-info.ru.
Ростовская область
В станице Старочерскасской Ростовской области 30 июля пройдет гастрономический фестиваль «Донская уха». В рамках фестиваля сварят тысячу литров донской ухи, попробовать которую смогут все желающие. Всего на празднике будет работать три тематические площадки: зона для приготовления ухи, танц-площадка и место для соревнования конных казаков, сообщает rostovgazeta.ru.
Республика Татарстан
Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по количеству выданных автокредитов, отмечает inkazan.ru. Оказалось, что за июнь жители Татарстана взяли 1,8 тысячи займов, а их сумма превысила 1,9 миллиарда рублей. Все эти средства граждане потратили для покупки автомобиля.
Волгоградская область
В Городищенском районе Волгоградской области полицейские нашли сбежавших из реабилитационного центра девочек 13 и 16 лет. Девочки рассказали, что хотели самостоятельно погулять. К настоящему моменту они вернулись в социально-реабилитационный центр в Ворошиловском районе. Сейчас с ними работают педагоги-психологи, пишет издание novostivolgograda.ru.
Нижегородская область
Сотрудники полиции задержали всех нижегородцев, которые напали на 14-летнего подростка. Инцидент случился 22 июля. Толпа футбольных фанатов начала оскорблять 14-летнего подростка, а после нападавшие грубо кинули ребенка на землю. По словам очевидцев, в тот момент хулиганы были пьяными, пишет newsnn.ru.
Свердловская область
В Свердловской области 11-летний ребенок кинулся в воду, чтобы спасти птенцов сороки, сообщает tagilcity.ru. Отмечается, что мальчик неоднократно участвовал в городских соревнованиях по плаванию и занимал призовые места. Момент спасения попал на видео.
Оренбургская область
Оренбургский пуховый платок занял второе место среди самых узнаваемых брендов России, сообщает 56orb.ru. Его назвали 37% человек, участвующих в опросе. Символ Оренбурга обошел только тульский пряник. На третьем месте расположился адыгейский сыр.
Тюменская область
Неизвестный мужчина пытался увезти на автомобиле 11-летнего ребенка в Тюмени, информация об этом появилась в СМИ. Мальчик сумел уйти от преследователя и обратился за помощью к взрослым, пишет nashgorod.ru. В СКР по региону рассказали, что происшествие произошло в районе МЖК, организовано проведение доследственной проверки.
Омская область
В Омске свыше 57 тысяч самозанятых жителей получат возможность пользоваться городскими торговыми павильонами наравне с представителями малого и среднего бизнеса. Как сообщает gorod55.ru, такая возможность действует в рамках эксперимента по установлению специального налогового режима и сохранится до конца 2028 года.
Карелия
В Карелии заработал центр помощи для неизлечимо больных людей. Как отмечает karelinform.ru, жители самостоятельно могут обратиться в центр без обязательного обращения в поликлинику, там они могут получить препараты для обезболивания. Всего в регионе паллиативная помощь требуется 5 тысячам пациентов.
Приморский край
Во Владивостоке 31-летний мужчина украл со стройплощадки инструменты на 900 тысяч рублей. Собственники стройобъекта обратились в полицию с заявлением о краже, пишет vostokmedia.com. Правоохранители рассказали, что мужчина ранее уже был судим, он признался в содеянном. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
Башкирия
Министерство труда Башкирии объявило дополнительный выходной для семейных пар. В эту субботу, 30 июля по всей Башкирии объявлен семейный выходной, в который по всей республики для семей будут подготовлены специальные полезные мероприятия, пишет mkset.ru.
Хабаровский край
Школьников и студентов Хабаровского края научат навыкам оказания первой помощи. Займутся обучением инструкторы регионального отделения Российского красного креста. Инструктор расскажет, как облегчить боль, снизить серьезность последствий травм и увеличить шансы на выживание, сообщает transsibinfo.com.
Новосибирск
Новосибирская область заняла 31 место в рейтинге регионов России по численности среднего класса. Доля семей средней класса в регионе составила 10%, сообщает atas.info. В тройке лидеров оказались ЯНАО (46,6%), Магаданская область (37,1%) и Чукотский АО (33,1%). При этом столица РФ заняла 8 место.
Челябинская область
В Челябинске задержали вооруженного ножом покупателя, на котором не было одежды. Как пишет kursdela.biz, он ворвался в супермаркет посреди дня. Дебошира задержала охрана магазина и передала полицейским.
Хакасия
В Черногорске водитель Toyota Estima сбил 73-летнюю велосипедистку. Как пишет newkhakassia.online, травматологи диагностировали у пенсионерки травмы головы. Она находится в стационаре.
ХМАО
Дети из Макеевки прибыли на отдых в Ханты-Мансийск. 50 детей, прибывших на отдых в Ханты-Мансийске, пройдут оздоровительные процедуры, медико-социальную реабилитацию, кружки по интересам и экскурсии. Также с ними работают врачи, психологи, педагоги, сообщает muksun.fm.
Белгородская область
В Белгороде приготовили ролл весом в 17 килограммов. Как сообщает bel.ru, приготовление необычного блюда было приурочено к фестивалю «Белгородское лето». После взвешивания ролл раздали посетителям мероприятия.к