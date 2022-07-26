Роботы-официанты в Ставропольском крае и необычный вор в Челябинске: главные новости регионов

Во Владивостоке 31-летний мужчина украл со стройплощадки инструменты на 900 тысяч рублей. Собственники стройобъекта обратились в полицию с заявлением о краже, пишет vostokmedia.com. Правоохранители рассказали, что мужчина ранее уже был судим, он признался в содеянном. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.