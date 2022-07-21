Робот сломал палец ребенку на шахматном турнире в Москве

Неприятный инцидент с участием робота случился в Москве на шахматном турнире Moscow Chess Open: робот-шахматист Chessrobot сломал палец 7-летнему Кристоферу, который входит в топ-30 сильнейших шахматистов Москвы до 9 лет.





Вот как описывает инцидент Telegram-канал Baza: «Робот съел фигуру мальчика и ставил на её место свою, но Кристофер чуть поторопился и уже делал ответный ход. Роботу не понравилась такая спешка — он ухватил указательный палец мальчика и сильно его сдавил. Окружающие кинулись на помощь и вытащили палец юного игрока, однако перелома избежать не удалось. Усыпят ли после этого робота — неизвестно». К слову, в Telegram можно посмотреть и видео инцидента.

Этот неприятный случай также прокомментировал президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев. «Робот сломал палец ребенку — это, конечно, плохо. Робот нами был арендован, он выставляется много где, уже давно, со специалистами. Видимо, недосмотрели операторы. Ребенок сделал ход, и после этого надо дать время на ответ робота, но мальчик поспешил, робот схватил его. Мы к роботу отношения не имеем», — сказал Лазарев.

«Ребенок играл уже на следующий день, доиграл турнир в гипсе, а волонтеры помогали записывать ходы. Сейчас звонил Москомспорт, родители хотят обратиться в прокуратуру, будем общаться, разбираться и постараемся помочь [семье], чем сможем. А операторам робота, видимо, придется подумать над усилением защиты, чтобы подобная ситуация не повторялась», — добавил Сергей Лазарев.