РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга МИД России на YouTube

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Роскомнадзор направил компании Google LLC письмо
с требованием восстановить доступ к записи брифинга МИД России. Об этом
говорится в Telegram-канале
ведомства.
На брифинге выступала официальный представитель МИД России
Мария Захарова. Доступ к видеозаписи на платформе YouTube был
заблокирован. Роскомнадзор потребовал объяснить причину ограничений, пишет RT.
Ведомство напомнило, что блокировка мешает распространению и
свободному получению доступа к информации. Сама Захарова назвала решение Google вести
ограничения на запись брифинга «актом неприкрытой цензуры».
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