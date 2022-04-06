    В тренде

    РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга МИД России на YouTube

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Роскомнадзор направил компании Google LLC письмо
    с требованием восстановить доступ к записи брифинга МИД России. Об этом
    говорится в Telegram-канале
    ведомства.

    На брифинге выступала официальный представитель МИД России
    Мария Захарова. Доступ к видеозаписи на платформе YouTube был
    заблокирован. Роскомнадзор потребовал объяснить причину ограничений, пишет RT.

    Ведомство напомнило, что блокировка мешает распространению и
    свободному получению доступа к информации. Сама Захарова назвала решение Google вести
    ограничения на запись брифинга «актом неприкрытой цензуры».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »