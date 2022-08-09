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РКН потребовал от Tele2 предоставить информацию об утечке персональных данных абонентов

РКН потребовал от Tele2 предоставить информацию об утечке персональных данных абонентов
pxhere.com

Оператору связи Tele2 необходимо предоставить в Роскомнадзор подробную информацию о возможной утечке персональных данных абонентов. Об этом сообщили представители ведомства во вторник, 9 августа.

«Роскомнадзор направил в ООО “Т2 мобайл” запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», — сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Руководство оператора мобильной связи уже инициировало служебную проверку, отметили ранее представители компании. Предположительно, к утечке данных могла привести хакерская атака. В пресс-службе организации подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для клиентов компании.

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