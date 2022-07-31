Риттер: НАТО не обладает потенциалом для прямого вмешательства в украинский кризис

Страны НАТО не располагают необходимым военным потенциалом для силовой эскалации украинского кризиса. Об этом сообщил американский аналитик Скотт Риттер.
Генсек Североатлантического альянс Йенс Столтенберг анонсировал рост численности сил быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч бойцов, однако этих людей неоткуда взять, подчеркнул военный эксперт из США Скотт Риттер.
«Британцы “скребут по дну бочки”, чтобы усилить один батальон и отправить его в Эстонию», — рассказал спикер.
ФРГ фактически упразднила свои танковые бригады и не способна перебросить в Литву больше одного батальона бронетехники. НАТО при всем желании не обладает потенциалом для прямого вмешательства в украинский кризис, резюмировал Риттер.