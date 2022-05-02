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    Риск стагфляции может грозить государствам ЕС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Риск стагфляции может грозить государствам ЕС

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    Globallookpress.com/Council of Europe Parliamentary

    Экономики европейских государств столкнулись с риском стагфляции, передает телеканал CNN. Эксперты предполагают, что этот процесс уже начался во Франции.

    По их оценкам, 19 стран еврозоны продемонстрировали рост ВВП в первом квартале не более 0,2% в сравнении показателями предыдущего года. В то же время инфляция превышает 7,5%, что близко к рекорду 25-летней давности.

    О стагфляции Евросоюза можно будет говорить после того, как эта тенденция начнет проявляться в Германии, сохраняющей статус крупнейшей экономики региона.

    Экономический спад в европейских державах многие связывают с последствиями специальной военной операции России на Украине.

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