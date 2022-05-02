Риск стагфляции может грозить государствам ЕС

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Экономики европейских государств столкнулись с риском стагфляции, передает телеканал CNN. Эксперты предполагают, что этот процесс уже начался во Франции.
По их оценкам, 19 стран еврозоны продемонстрировали рост ВВП в первом квартале не более 0,2% в сравнении показателями предыдущего года. В то же время инфляция превышает 7,5%, что близко к рекорду 25-летней давности.
О стагфляции Евросоюза можно будет говорить после того, как эта тенденция начнет проявляться в Германии, сохраняющей статус крупнейшей экономики региона.
Экономический спад в европейских державах многие связывают с последствиями специальной военной операции России на Украине.
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