Риск дефолта Сальвадора значительно вырос из-за падения цены Биткойна

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Резкое снижение стоимости большинства криптовалют на рынке увеличил вероятность дефолта Сальвадора, пишет The Wall Street Journal. Госдолг страны превышает 24 млрд долларов США, при этом активы Сальвадора, номинированные в Биткойне и составляющие 100 млн долларов до снижения цен на рынке криптовалют подешевели на треть ($38 млн на сегодняшний день). Кроме того, в январе 2023 года Сальвадор должен будет выплатить 800 млн долларов по облигациям. В начале мая агентство Moody’s понизило долговой рейтинг Сальвадора до Caa3, что означает «высокий риск дефолта».





Министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявил, что выпуск биткоин-облигаций был отложен из-за падения стоимости криптовалюты. Несмотря на нестабильную ситуацию на крипторынке, 9 мая президент страны Найиб Букеле объявил о покупке 500 BTC (15,3 млн долларов на момент сделки).

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите в размере 1,3 млрд долларов в прошлом году зашли в тупик из-за решения Букеле сделать Биткойн законным платежным средством Сальвадора. Обе стороны всё ещё ведут переговоры о сокращении бюджетного дефицита и задолженности страны, а также о минимизации рисков, связанных с переходом страны на виртуальную валюту. В начале этого года МВФ призвал Сальвадор лишить Биткойн статуса законного платежного средства из-за рисков для финансовой стабильности.

По состоянию на март 2022 года 14% предприятий в Сальвадоре использовали Биткойн для совершения сделок. Согласно исследованию государственной Торговой палаты, более 90% компаний заявили, что признание Биткойна платежным средством никак не повлияло на их доход. Из 337 опрошенных компаний 71% были классифицированы как малые предприятия, 13% — средние и 16% — крупные.

В феврале Найиб Букеле заявил, что упростит получение гражданства для криптоинвесторов. Он добавил, что этот шаг должен улучшить экономическую ситуацию в стране.





В то же время, 17 мая президент Сальвадора ожидает с визитом представителей тридцати двух мировых ЦБ и двенадцати финансовых органов (всего – 44 страны), чтобы обсудить финансовую доступность, цифровую экономику, обслуживание населения не имеющего доступ к банкам, внедрение Биткойна и преимущества использования криптовалюты в финансовой системе Сальвадора.