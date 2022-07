Рис для плова: как выбрать и приготовить

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



У моей соседки-узбечки на кухне как в казарме: все строго на своих местах, баночки стоят ровно, заготовки подписаны. Но больше всего меня удивило, что рис для плова у нее лежит в одной емкости, а для каши — в другой. Оказалось, что рис для этих блюд нужен разный.

Вкуснейшее узбекское блюдо очень успешно прижилось в нашем меню. Кто же откажется от ароматного рассыпчатого плова? Мне повезло, ведь соседка раскрыла все секреты приготовления традиционного блюда своего народа. Оказывается, тонкости начинаются еще при выборе риса!

Как выбрать и приготовить рис для плова

Как выбрать рис для плова

Если вам удастся найти в супермаркете рис чунгара и девзира, смело покупайте их. Узбекские хозяйки используют именно эти сорта риса для приготовления своего традиционного блюда. Кроме того, вкусным получается плов из бурого риса. Однако эти сорта могут стоить недешево. Если хотите выбрать вариант побюджетнее, обратите внимание на сорта жасмин, басмати или длиннозерный рис. Если вы новичок в приготовлении плова, покупайте пропаренный рис. Он лучше сохраняет форму и его можно повторно разогревать.

Как варить рис для плова

Хорошо промойте рис. Тогда ваш плов будет рассыпчатым. Следует промыть рис под проточной водой не менее 5 рас. Вода смоет крахмал, который делает рис клейкой. Выбирайте кастрюлю с толстым дном и крышкой. Тогда консистенция плова будет правильной.

Для приготовления плова залейте рис водой в соотношении 1:3. Установите кастрюлю на средний огонь и доведите жидкость до кипения. После этого уменьшите огонь до минимального, иначе вода испарится слишком быстро. В середине приготовления накройте кастрюлю крышкой. После закипания рис варят 15–20 минут, а бурый — 40 минут. Чтобы каша получилась рассыпчатой, не перемешивайте рис в процессе варки. После этого в рис добавляют мясо, специи и овощи для приготовления плова.

Традиционный узбекский плов — это не просто мясо с рисом и специями. Безусловно, лучше всего готовить его в казане на костре. Если у вас есть такая возможность, обязательно попробуйте. Совсем другие ароматы и вкус. Для настоящего плова легкая пикантность — необходимое условие. А как вы готовить плов?

