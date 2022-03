Рис для голубцов: какой выбрать

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Наверное, каждая семья имеет свой рецепт голубцов. Кто-то предпочитает готовить их с белокочанной капустой, кто-то больше любит с пекинской. То же касается и начинки. У всех свои предпочтения. Но ни один рецепт не обходится без риса. Поэтому рис для голубцов нужно выбирать особенно тщательно.

Вот только загвоздка в том, что нет какого-то идеального сорта. У каждого будут свои достоинства и недостатки. Попробуем разобраться в вопросе.

© Depositphotos

Как выбрать рис для голубцов

Итак, профессиональные повара обычно используют сорта карнароли и арборио. Но такой рис отличается высокой ценой.

Не стоит смотреть в сторону модных сортов длинного риса. Из них хорошо делать тефтели или плов. А вот для голубцов они слишком рассыпчатые.

© Depositphotos

Также обходите стороной дробленый рис. Причина та же. С ним начинка будет чересчур жидкой.

Лучший сорт

Если вы не мастер в приготовлении круп, то лучше всего выбрать самый обыкновенный круглый шлифованный рис.

© Depositphotos

Он хорошо сочетается с фаршем по вкусу и обладает достаточной клейкостью, чтобы придать начинке нужную консистенцию. К тому же такой рис обычно один из самых доступных по цене.

Вот и получается, что это самый оптимальный выбор для большинства хозяек. Голубцы всегда будут получатся вкусными, и не придется зря переплачивать за рис.

© Depositphotos

Лично мне и моим домочадцам пришлась по душе такая рецептура. Так что теперь фаршированная капуста точно будет чаще появляться на моём обеденном столе.

