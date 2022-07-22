Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения со стороны племянника в харассменте: “Это было разрушительно для меня и семьи”

Рики Мартин

Рики Мартин записал видеообращение, в котором впервые прокомментировал обвинения в домогательствах: ранее его племянник обвинил музыканта в преследовании после разрыва любовных отношений.

Рики Мартин рассказал о суде, состоявшемся накануне, заявив, что ранее хранил молчание по просьбе судебных органов, однако теперь он собирается сосредоточиться “на исцелении”.

Сегодня я перед камерами, потому что мне действительно нужно выговориться, чтобы начать процесс исцеления. В течение двух недель мне не разрешали защищать себя, потому что я следовал процедуре, согласно которой закон обязывал меня хранить молчание, пока я не предстану перед судьей, — заявил он в видео, которое было опубликовано TMZ.

Слава богу, заявления оказались ложными, но я скажу вам правду. Это было очень больно. Это было разрушительно для меня, для моей семьи, для моих друзей. Никому такого не пожелаю.

Музыкант высказался в адрес своего племянника, которому пожелал всего наилучшего.

Я желаю, чтобы он нашел помощь, чтобы он мог начать новую жизнь, полную любви, истины и радости, и не причинил никому вреда.

Сейчас у меня в приоритете исцеление. Как мне исцелиться? С помощью музыки. Я не могу дождаться, когда вернусь на сцену. Я не могу дождаться момента, когда снова окажусь перед камерами.

21-летний Деннис Санчез подал в суд на певца и заявил, что у них был роман, который закончился в начале этого года. Однако принять расставание, по словам племянника, Мартин не смог и начал его преследовать. Музыканту грозило до 50 лет тюрьмы, однако после заседания, которое состоялось накануне, все обвинения были сняты.

Обвинитель подтвердил суду, что решение о прекращении дела было принято им самостоятельно, без какого-либо внешнего влияния или давления, — заявили представители артиста.

За последнее время это уже не первый скандал вокруг Рики Мартина: так, ранее стало известно, что бывший менеджер певца Ребекка Друкер обвинила его в неуплате денег за ее работу.