Рианна впервые после рождения ребенка появилась на публике

Рианна

Рианна впервые появилась на публике с тех пор, как в первой половине мая родила первенца от рэпера A$AP Rocky. Певица прилетела в Лондон, чтобы поддержать возлюбленного, выступающего на фестивале Wireless.

Она вышла на стадион футбольного клуба “Кристал Пэлас” в сопровождении охранников, шокировав фанатов своим внезапным появлением. Певица была в объемном бомбере и темных легинсах, свой образ она дополнила массивными украшениями.

Впрочем, некоторым поклонникам посчастливилось увидеть Рианну еще до начала фестиваля. Вместе с A$AP Rocky она посетила местный барбершоп, где рэпера подстригли перед выступлением.

Рианна и A$AP Rocky пока не состоят в браке. Слухи о романе пары впервые появились еще в 2020 году, но официально знаменитости подтвердили отношения только год спустя, а несколько месяцев назад они объявили, что скоро станут родителями.

Незадолго до появления их сына на свет в сети появились слухи, что A$AP Rocky изменил Рианне с ее подругой, дизайнером Аминой Муадди, из-за чего пара якобы рассталась. Однако позже Муадди опровергла факт измены, а Рианна и A$AP Rocky неоднократно давали понять, что они по-прежнему вместе.

Недавно рэпер дал интервью Dazed, в котором рассказал, как собирается воспитывать детей.