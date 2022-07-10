Рианна в образе “бабушки” посетила выступление A$AP Rocky в Португалии

Рианна

Рианна вновь стала появляться на публике после того, как в мае этого года впервые стала мамой. На днях она посетила выступление своего возлюбленного A$AP Rocky на фестивале Rolling Loud в Португалии.

Для выхода певица выбрала наряд из совместной коллекции Balenciaga и Adidas. К созданию ее образа приложила руку главный визажист Fenty Beauty Присцилла Оно. Она поделилась фотографией Рианны в инстаграме*, подписав публикацию: “Дерзкая бабушка”.

В последнее время Рианна всюду следует за A$AP Rocky. На прошлой неделе она прилетела в Лондон, чтобы поддержать его во время выступления на фестивале Wireless.

Напомним, что знаменитости пока не состоят в браке. Слухи об их романе впервые появились в 2020 году, но официально пара подтвердила отношения только год спустя. Незадолго до появления на свет их сына в сети появилась информация, что A$AP Rocky изменил Рианне с ее подругой, дизайнером Аминой Муадди, из-за чего пара якобы рассталась. Однако Муадди опровергла факт измены, а Рианна и A$AP Rocky с тех пор не раз дали понять, что они по-прежнему вместе.

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