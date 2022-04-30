РИА Новости: звуки взрывов слышны в центре Белгорода

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Несколько взрывов были зафиксированы в небе над центром Белгорода. По предварительной информации, работают средства противовоздушной обороны РФ. Информацию с места событий передал корреспондент РИА Новости.
По его словам, звуки взрывов со стороны украинской границы слышны уже несколько часов. Сейчас небо над городом чистое, подробная информация будет опубликована позже.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее неоднократно заявлял об обстрелах приграничных сел. Из-за этого главе региона пришлось прервать запланированную рабочую поездку.
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