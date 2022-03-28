РИА Новости: зарплаты в малых и средних городах ниже чем в крупных на 25 процентов

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Зарплаты в малых и средних городах России ниже на четверть,
чем в крупных населенных пунктах. Об этом свидетельствуют данные исследования
РИА Новости.

Результаты исследования показали, что в больших городах
средняя зарплата обычно заметно выше. В небольших и малых и населенных пунктах
— в среднем на 25% меньше.

Самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости
набора продуктов и услуг в провинции отмечены в Ямало-Ненецком и Ненецком
автономных округах. Наиболее низкие — в Чечне и Кабардино-Балкарии.

Лидерами рейтинга стали
регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. При этом предприятия
данной отрасли зачастую находятся или зарегистрированы в малых городах.

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