РИА Новости: зарплаты в малых и средних городах ниже чем в крупных на 25 процентов

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Зарплаты в малых и средних городах России ниже на четверть,
чем в крупных населенных пунктах. Об этом свидетельствуют данные исследования
РИА Новости.
Результаты исследования показали, что в больших городах
средняя зарплата обычно заметно выше. В небольших и малых и населенных пунктах
— в среднем на 25% меньше.
Самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости
набора продуктов и услуг в провинции отмечены в Ямало-Ненецком и Ненецком
автономных округах. Наиболее низкие — в Чечне и Кабардино-Балкарии.
Лидерами рейтинга стали
регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. При этом предприятия
данной отрасли зачастую находятся или зарегистрированы в малых городах.
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