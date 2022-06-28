РИА Новости: в России планируют выпускать беспилотные ударные вертолеты

Производство вертолетных беспилотников массой 750 килограммов началось в РФ. Об этом сообщили источники РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе России.
Производством ударных дронов может заняться холдинг «Вертолеты России», который входит в Ростех. Планируется выпуск беспилотников, которые будут построены по одновинтовой схеме с рулевым винтом.
Другой источник рассказал, что в базовой комплектации БЛА будет иметь «гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзор». Он сможет нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.
Накануне вертолеты Ка-52 нанесли удары по опорным пунктам и технике ВСУ. Об этом информирует телеканал «360».