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РИА Новости: в России планируют выпускать беспилотные ударные вертолеты

РИА Новости: в России планируют выпускать беспилотные ударные вертолеты
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Производство вертолетных беспилотников массой 750 килограммов началось в РФ. Об этом сообщили источники РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе России.

Производством ударных дронов может заняться холдинг «Вертолеты России», который входит в Ростех. Планируется выпуск беспилотников, которые будут построены по одновинтовой схеме с рулевым винтом.

Другой источник рассказал, что в базовой комплектации БЛА будет иметь «гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзор». Он сможет нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.

Накануне вертолеты Ка-52 нанесли удары по опорным пунктам и технике ВСУ. Об этом информирует телеканал «360».

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