Автор материала напоминает, что сразу после выхода из состава СССР, Литва озадачилась поиском новых хозяев, и быстро их нашла. Теперь все политические вопросы решает Евросоюз, а военные — США и НАТО. Все, чем занимается Вильнюс с подачи своих новых хозяев — провоцирует Москву. Признание суверенитета Литвы давно потеряло свою актуальность. Это страна сделала все, чтобы Россия максимально решительно ответила на ее провокации.