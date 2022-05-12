РФ может раз и навсегда решить проблему Литвы после провокационной выходки Вильнюса

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Вопиющая антироссийская политика Литвы заставляет Россию принимать ответные меры. Самой эффективной из них, считает автор портала «Репортер» Константин Котлин, будет отзыв признания независимости прибалтийской страны.
Недавно литовский сейм единогласным решением включил Россию в список «террористических государств», ссылаясь на проводимую спецоперацию. Естественно, столь агрессивный шаг не может оставаться без ответа Москвы.
Уже звучали мнения, что России следует ввести против Вильнюса экономические санкции, выслать всех литовских дипломатов из страны или вовсе разорвать дипломатические отношения. Однако, считает Котлин, этого будет недостаточно. По его мнению, лишь один шаг может раз и навсегда решить проблему Литвы после громкой провокации Вильнюса.
Он предлагает отозвать признание независимости прибалтийского государства, вернув все на 30 с небольшим лет назад, когда на месте Литвы была Литовская ССР. Котлин убежден, что политика литовских властей доказывает: никакого суверенитета у этой страны нет.
Автор материала напоминает, что сразу после выхода из состава СССР, Литва озадачилась поиском новых хозяев, и быстро их нашла. Теперь все политические вопросы решает Евросоюз, а военные — США и НАТО. Все, чем занимается Вильнюс с подачи своих новых хозяев — провоцирует Москву. Признание суверенитета Литвы давно потеряло свою актуальность. Это страна сделала все, чтобы Россия максимально решительно ответила на ее провокации.