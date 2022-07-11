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Резников заявил об истощении ВСУ из-за высоких потерь среди личного состава

Резников заявил об истощении ВСУ из-за высоких потерь среди личного состава
Boris Roessler/dpa/Globallookpress

Украинская армия понесла тяжелые потери и уже истощает свои резервы. Киев стал нуждаться в дальнобойной артиллерии, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Министр дал эксклюзивное интервью американскому журналу The Wall Street Journal, где пожаловался на высокие потери среди личного состава ВСУ, а также на нехватку военной помощи от НАТО.

«Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — заявил он.

По словам Резникова, армия страны теперь нуждается в дальнобойной артиллерии, а на второй план отошли ракетные системы малой дальности Javelin и британские гранатометы NLAW.

ВСУ резников Украина
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