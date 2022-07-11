Резников заявил о приказе Зеленского «вернуть юг Украины»

Ранее Резников дал интервью американской газете The Wall Street Journal, где заявил, что подразделения ВСУ терпят многочисленные потери среди личного состава.

В интервью британской газете The Times украинский министр заявил, что вернуть юг приказал лично президент Украины Владимир Зеленский, однако ВСУ планируют контрнаступление в «исключительно стратегически важных» районах.

Киев намерен мобилизовать на военную службу миллион украинцев для того, чтобы «отбить юг страны», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.