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Резников заявил о приказе Зеленского «вернуть юг Украины»

Резников заявил о приказе Зеленского «вернуть юг Украины»
Vadim Chuprina CC-BY-SA-4.0

Киев намерен мобилизовать на военную службу миллион украинцев для того, чтобы «отбить юг страны», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью британской газете The Times украинский министр заявил, что вернуть юг приказал лично президент Украины Владимир Зеленский, однако ВСУ планируют контрнаступление в «исключительно стратегически важных» районах.

Ранее Резников дал интервью американской газете The Wall Street Journal, где заявил, что подразделения ВСУ терпят многочисленные потери среди личного состава.

ВСУ Зеленский резников Украина
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