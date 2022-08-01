Резников: США передали Украине еще четыре РСЗО HIMARS

Четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли на Украину. Об этом сообщил глава минобороны страны Алексей Резников.
Министр обороны поблагодарил президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина за передачу западных РСЗО для «укрепления украинской армии».
«Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием. Звук залпа HIMARS стал хитом этого лета на передовой!» — говорится в заявлении Резникова.
Ранее Минобороны России сообщало, что подразделения ВС РФ за прошедшие сутки ликвидировали две американские установки HIMARS в Харьковской области, передает RT.