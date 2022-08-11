Резников признал неспособность ВСУ переломить ситуацию на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии переломить ситуацию на фронте в ближайшее время, несмотря на регулярные поставки западного оружия. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
По словам Резникова, в настоящее время США и другие страны Североатлантического альянса не располагают запасами вооружения, которого было бы достаточно украинской армии для противостояния российскими войскам и Народной милиции ЛДНР.
«Об этом даже Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии, открыто говорит», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты разрабатывают комплекс мер для ускорения процесса передачи военной помощи, в том числе Тайваню, о чем заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Грегори Микс.