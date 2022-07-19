Резников предложил НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона нового оружия

Министр обороны Украины во вторник, 19 июля, выступил по видеосвязи на заседании членов американского аналитического центра «Атлантический совет» и предложил Западу тестировать новое вооружение на Украине. Резников считает, что это «хороший шанс» для разработчиков из Польши, США, Германии и Франции.