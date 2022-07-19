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Резников предложил НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона нового оружия

Резников предложил НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона нового оружия
U.S. Secretary of Defense/CC-BY-2.0

Глава минобороны Украины Алексей Резников предложил западным партнерам протестировать новые боевые системы непосредственно в боевой обстановке на Украине. 

Министр обороны Украины во вторник, 19 июля, выступил по видеосвязи на заседании членов американского аналитического центра «Атлантический совет» и предложил Западу тестировать новое вооружение на Украине. Резников считает, что это «хороший шанс» для разработчиков из Польши, США, Германии и Франции.

«Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация (о работе оружия — Прим.ред.)», — заявил украинский министр.

Ранее министр сообщил о прибытии в страну первой партии переданных Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270, сообщил RT.

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