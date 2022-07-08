Резников оценил численность украинской армии более чем в миллион человек

Глава военного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что численность украинских войск составляет более миллиона человек.
Украинские СМИ пишут, что глава украинского минобороны впервые с начала боевых действий поделился подобной информацией. Отмечается, что в ВСУ в настоящее время служат до 700 тысяч военнослужащих, в национальной полиции — до 100 тысяч, нацгвардии — до 90 тысяч, погранвойсках — до 60 тысяч человек.
Подчеркнем, что военное положение на Украине было введено 24 февраля и продевалось ежемесячно. В мае текущего года Резников заявлял, что власти хотят мобилизовать миллион украинцев.