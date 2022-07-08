Резников оценил численность украинской армии более чем в миллион человек

Украинские СМИ пишут, что глава украинского минобороны впервые с начала боевых действий поделился подобной информацией. Отмечается, что в ВСУ в настоящее время служат до 700 тысяч военнослужащих, в национальной полиции — до 100 тысяч, нацгвардии — до 90 тысяч, погранвойсках — до 60 тысяч человек.