Резников объяснил «безвыходностью» отправку «пушечного мяса» на передовую

Украинские власти отправляют неопытных солдат территориальной обороны на поля сражений. Это признал министр обороны Украины Алексей Резников, объяснив такие действия безвыходностью.
Глава минобороны заявил, что военнослужащие нередко жалуются на хаотичное командование и нехватку боеприпасов. По информации авторитетного издания The Economist, Резников отметил, что у руководства страны просто нет иного выхода, в связи с чем приходится бросать в первый эшелон добровольческие отряды.
«Как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую, туда, где никто не хочет, чтобы они там были, и они умирают», — констатировал министр Резников.
Недавно Резников выразил уверенность, что Украина обладает большим количеством вооружений. Однако его недостаточно для противостояния хорошо обученной российской армии. Российские военные при этом продолжают освобождать населенные пункты в ДНР и ЛНР, передает телеканал «360».