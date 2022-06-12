Резников объяснил «безвыходностью» отправку «пушечного мяса» на передовую

Глава минобороны заявил, что военнослужащие нередко жалуются на хаотичное командование и нехватку боеприпасов. По информации авторитетного издания The Economist, Резников отметил, что у руководства страны просто нет иного выхода, в связи с чем приходится бросать в первый эшелон добровольческие отряды.