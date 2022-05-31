Резкий отказ Польши от российского угля обернулся паническим спросом на сырье среди местных жителей

«Ежедневно для продажи в интернет-магазине PGG S.A. поступает шесть тысяч тонн угля, но хотят купить во много раз больше. Бывает, что серверы магазина PGG S.A. осаждают одновременно сразу 70 тысяч человек», — рассказали в компании.