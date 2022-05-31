Новости01

Резкий отказ Польши от российского угля обернулся паническим спросом на сырье среди местных жителей

Резкий отказ Польши от российского угля обернулся паническим спросом на сырье среди местных жителей
pixabay.com

Небывалый ажиотаж возник в Польше после отказа Варшавы от импорта российского угля — местные компании не могут удовлетворить возросший спрос на фоне паники, передает EA-Daily, ссылаясь на польскую прессу.

Главная угольная компания Польши Polska Grupa Górnicza (PGG) сообщила, что спрос на черный энергоресурс значительно превышает ее мощности с точки зрения поставок на рынок. Десятки тысяч поляков ежедневно атакуют интернет-магазин компании, но лишь немногие успевают купить уголь.

«Ежедневно для продажи в интернет-магазине PGG S.A. поступает шесть тысяч тонн угля, но хотят купить во много раз больше. Бывает, что серверы магазина PGG S.A. осаждают одновременно сразу 70 тысяч человек», — рассказали в компании.

pixabay.com
pixabay.com

Абсолютно весь объем ресурса, который удается добыть, поступает на внутренний рынок, однако этого не хватает.

«Проблема в том, что каждый новый запас сырья распространяется в мгновение ока. Интерес настолько велик, что сайт PGG постоянно зависает», — говорится в материале.

Ситуация настолько серьезная, что поляки записываются в очереди, чтобы гарантированно получить уголь. Записавшись в список в начале недели, есть шансы получить топливо ближе к пятнице.

Повышенный спрос стимулирует и ожидание поляков скорого повышения цен на уголь. Этим активно пользуются частные компании, которые уже сейчас готовы продать сырье в три раза дороже.

В середине апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете покупки угля из России. Польша остается одной из немногих стран в ЕС, которая получает львиную долю энергии из угольной генерации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.