Резкий отказ Польши от российского угля обернулся паническим спросом на сырье среди местных жителей

Небывалый ажиотаж возник в Польше после отказа Варшавы от импорта российского угля — местные компании не могут удовлетворить возросший спрос на фоне паники, передает EA-Daily, ссылаясь на польскую прессу.
Главная угольная компания Польши Polska Grupa Górnicza (PGG) сообщила, что спрос на черный энергоресурс значительно превышает ее мощности с точки зрения поставок на рынок. Десятки тысяч поляков ежедневно атакуют интернет-магазин компании, но лишь немногие успевают купить уголь.
«Ежедневно для продажи в интернет-магазине PGG S.A. поступает шесть тысяч тонн угля, но хотят купить во много раз больше. Бывает, что серверы магазина PGG S.A. осаждают одновременно сразу 70 тысяч человек», — рассказали в компании.
Абсолютно весь объем ресурса, который удается добыть, поступает на внутренний рынок, однако этого не хватает.
«Проблема в том, что каждый новый запас сырья распространяется в мгновение ока. Интерес настолько велик, что сайт PGG постоянно зависает», — говорится в материале.
Ситуация настолько серьезная, что поляки записываются в очереди, чтобы гарантированно получить уголь. Записавшись в список в начале недели, есть шансы получить топливо ближе к пятнице.
Повышенный спрос стимулирует и ожидание поляков скорого повышения цен на уголь. Этим активно пользуются частные компании, которые уже сейчас готовы продать сырье в три раза дороже.
В середине апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете покупки угля из России. Польша остается одной из немногих стран в ЕС, которая получает львиную долю энергии из угольной генерации.