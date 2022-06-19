Резкие слова Путина о падении однополярного мира вызвали неожиданную реакцию в Китае

«На самом деле реальный мировой центр будущего — это Китай. Китайская нация только просыпается и возвращается на свои позиции»;

«Если это будет сделано в течение десяти лет, российская экономика претерпит большие изменения и получит огромное развитие, и западные санкции против России автоматически станут недействительными»;

«Прогресс Китая постоянно тормозят его противники, и утверждение Путина очень близко к истине»;

«США не просто боятся, что мы обгоним их в экономическом плане — они страшатся, что их власть над миром рухнет!»;

«На Украине США тоже до сих пор прячутся за спину Зеленского»;

«Поддерживаю Путина, поддерживаю Россию, пусть Китай и Россия будут двигаться вперед вместе», — прокомментировали заявление Путина китайские читатели издания.