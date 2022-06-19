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Резкие слова Путина о падении однополярного мира вызвали неожиданную реакцию в Китае

Резкие слова Путина о падении однополярного мира вызвали неожиданную реакцию в Китае
kremlin.ru / Администрация президента России

Заявление президента России Владимира Путина о завершении эпохи однополярного мира вызвало бурную реакцию у читателей китайской газеты «Гуаньча».

Российский лидер в ходе выступления на ПМЭФ-2022 обвинил страны Запада в проведение политики «грабительского колониализма». Президент заявил о завершении однополярной эпохи.

Путин отметил, что в настоящее время в мире существуют другие центры развития, такие как Китай. сообщает РИА Новости.

Читатели китайской газеты высоко оценили слова российского лидера и указали на важность развития отношения Москвы и Пекина.

flickr.com / flowcomm / CC BY 2.0 / Gary Lerude / CC BY-ND 2.0
flickr.com / flowcomm / CC BY 2.0 / Gary Lerude / CC BY-ND 2.0

«На самом деле реальный мировой центр будущего — это Китай. Китайская нация только просыпается и возвращается на свои позиции»;
«Если это будет сделано в течение десяти лет, российская экономика претерпит большие изменения и получит огромное развитие, и западные санкции против России автоматически станут недействительными»;

«Прогресс Китая постоянно тормозят его противники, и утверждение Путина очень близко к истине»;

«США не просто боятся, что мы обгоним их в экономическом плане — они страшатся, что их власть над миром рухнет!»;

«На Украине США тоже до сих пор прячутся за спину Зеленского»;

«Поддерживаю Путина, поддерживаю Россию, пусть Китай и Россия будут двигаться вперед вместе», — прокомментировали заявление Путина китайские читатели издания.

Напомним, что пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума прошло в пятницу. Главной темой выступления президента России Владимира Путина стала экономическая ситуация в условиях санкций.

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RusNewsToday24
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