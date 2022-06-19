Резкие слова Путина о падении однополярного мира вызвали неожиданную реакцию в Китае

Заявление президента России Владимира Путина о завершении эпохи однополярного мира вызвало бурную реакцию у читателей китайской газеты «Гуаньча».
Российский лидер в ходе выступления на ПМЭФ-2022 обвинил страны Запада в проведение политики «грабительского колониализма». Президент заявил о завершении однополярной эпохи.
Путин отметил, что в настоящее время в мире существуют другие центры развития, такие как Китай. сообщает РИА Новости.
Читатели китайской газеты высоко оценили слова российского лидера и указали на важность развития отношения Москвы и Пекина.
«На самом деле реальный мировой центр будущего — это Китай. Китайская нация только просыпается и возвращается на свои позиции»;
«Если это будет сделано в течение десяти лет, российская экономика претерпит большие изменения и получит огромное развитие, и западные санкции против России автоматически станут недействительными»;
«Прогресс Китая постоянно тормозят его противники, и утверждение Путина очень близко к истине»;
«США не просто боятся, что мы обгоним их в экономическом плане — они страшатся, что их власть над миром рухнет!»;
«На Украине США тоже до сих пор прячутся за спину Зеленского»;
«Поддерживаю Путина, поддерживаю Россию, пусть Китай и Россия будут двигаться вперед вместе», — прокомментировали заявление Путина китайские читатели издания.
Напомним, что пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума прошло в пятницу. Главной темой выступления президента России Владимира Путина стала экономическая ситуация в условиях санкций.