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Режиссер Веселовский назвал причины, почему Хабенский не может стать хорошим худруком

Режиссер Веселовский назвал причины, почему Хабенский не может стать хорошим худруком
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Константин Хабенский, хоть и обладает большим талантом, не подходит для роли худрука МХТ имени А. П. Чехова. Такое мнение выразил режиссер Всеволод Шиловский, сообщает издание «Экспресс газета».

По словам режиссера, проблема Хабенского на этой должности заключается в том, что у него не хватает навыков для того, чтобы быть художественным руководителям. Помимо этого, он ставит личные интересы превыше всего.

«Хабенский — хороший актер, но быть хорошим худруком у него вряд ли получится. Руководитель театра обязан думать обо всем коллективе, ставить интересы коллектива выше своих, создавать спектакли, а Хабенский, судя по его действиям, прежде всего дает роли себе и своим друзьям», — пояснил Шиловский.

Хабенский руководит театром в течение года.

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