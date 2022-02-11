Режиссер Валерий Тодоровский перестал выходить на связь после смерти своей жены Евгении Брик

Российский режиссер Валерий Тодоровский не отвечает на звонки близких и коллег после смерти своей супруги актрисы Евгении Брик.

Ранее поклонников звезды «Оттепели» потрясла новость о внезапной кончине артистки. Позже стало известно, что 40-летняя актриса ушла из жизни вследствие тяжелого недуга. Брик на протяжении долгого времени вела борьбу с онкологическим заболеванием.

О том, что Евгения Брик тяжело больна, не знали даже близкие для семьи люди. Ни она сама, ни ее супруг Тодоровский никогда не раскрывали этот секрет общественности. В России звездная пара появлялась лишь во время съемок фильмов. Брик вместе со своим мужем и их общей дочерью Зоей Тодоровской еще десять лет назад сменили место жительства на американский город Лос-Анджелес, где впоследствии и умерла актриса.

Поклонники и коллеги Евгении Брик всячески выражают слова соболезнования семье скончавшейся актрисы. Информация о том, когда и где она будет похоронена, пока неизвестна. Близкие Валерия Тодоровского пытаются связаться с режиссером, однако убитый горем супруг, судя по всему, не желает выходить на связь.

загрузка...