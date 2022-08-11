Режиссер Тодоровский откровенно рассказал о своем состоянии после смерти супруги Евгении Брик

«Если бы я рефлексировал постоянно о том, что не произошло в моей жизни, я бы, наверное, тихо где-то кис на окраине в депрессии, никому не нужный неудачник. Сказать, что все у меня легко, все складывается, нельзя. Но я не сильно готов переживать по поводу того, что не сложилось что-то в моем творчестве», — заявил режиссер.