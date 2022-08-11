Режиссер Тодоровский откровенно рассказал о своем состоянии после смерти супруги Евгении Брик

Режиссер Валерий Тодоровский дал интервью в преддверии выхода нового сериала «Надвое», откровенно рассказав о своем состоянии после смерти супруги Евгении Брик в феврале пекущего года, передают «Известия».
В новом сериале Тодоровского приняли участие две звезды отечественного кино — Данила Козловский и Александр Петров. Несмотря на скорую громкую премьеру, режиссер не дает комментарии о своей личной жизни после смерти его жены Евгении Брик от рака в феврале. При этом, от актрисы у кинодеятеля осталась 11-летняя дочь Зоя.
Не оглядываясь на произошедшее, Тодоровский заявил, что является оптимистом по жизни, поэтому у него всегда есть идеи.
Он также уточнил, что не живет прошлым, а предпочитает смотреть наперед. Такой подход позволяет ему не стоять на месте и двигаться вперед, достигая новых успехов.
«Если бы я рефлексировал постоянно о том, что не произошло в моей жизни, я бы, наверное, тихо где-то кис на окраине в депрессии, никому не нужный неудачник. Сказать, что все у меня легко, все складывается, нельзя. Но я не сильно готов переживать по поводу того, что не сложилось что-то в моем творчестве», — заявил режиссер.
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