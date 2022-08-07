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Режиссер «Сватов» раскрыл причину ухода Добронравова из сериала

Режиссер «Сватов» раскрыл причину ухода Добронравова из сериала
кадр из сериала “Сваты”

Режиссер сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич прокомментировал уход актера Федора Добронравова из кинокартины. В новом, восьмом сезоне, зрители не увидят персонажа Ивана Степановича, которого играл Добронравов, передает издание Starhit.

По словам режиссера, «все хорошо в меру».

«По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — сказал он.

Из сериала также ушла Анна Кошмал, экранная внучка Добронравова. Актриса осудила спецоперацию на Украине и со скандалом отказалась от съемок.

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RusNewsToday24
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