Режиссер «Сватов» раскрыл причину ухода Добронравова из сериала

Режиссер сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич прокомментировал уход актера Федора Добронравова из кинокартины. В новом, восьмом сезоне, зрители не увидят персонажа Ивана Степановича, которого играл Добронравов, передает издание Starhit.
По словам режиссера, «все хорошо в меру».
«По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — сказал он.
Из сериала также ушла Анна Кошмал, экранная внучка Добронравова. Актриса осудила спецоперацию на Украине и со скандалом отказалась от съемок.