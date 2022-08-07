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Режиссер «Сватов» Радзюкевич высказался об уходе Добронравова из сериала

Режиссер «Сватов» Радзюкевич высказался об уходе Добронравова из сериала
кадр из сериала “Сваты”

Актер Федор Добронравов не будет принимать участие в съемках нового сезона сериала «Сваты», зрители не увидят полюбившегося им героя картины — Ивана Степановича. О причинах такого решения артиста высказался режиссер сериала Эдуард Радзюкевич, сообщает издание Starhit.

«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — пояснил он.

По предварительным данным, новый сезон сериала выйдет осенью-летом 2023 года.

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RusNewsToday24
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