Режиссер «Сватов» Радзюкевич высказался об уходе Добронравова из сериала

«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — пояснил он.