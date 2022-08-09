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Режиссер «Сватов» Радзюкевич раскритиковал Анну Кошмал

Режиссер «Сватов» Радзюкевич раскритиковал Анну Кошмал
кадр из фильма «Вкус счастья»

Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич высказался о поведении украинской актрисы Анны Кошмал.

Кошмал имела достаточно близкую связь со своими российскими коллегами по сериалу. Однако после начала спецоперации по защите граждан Донбасса артистка решила порвать с ними связи и составить свой личный черный список, куда попали актеры Татьяна Кравченко и Федор Добронравов.

«Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно», — цитирует Радзюкевича Woman.ru.

Он добавил, что испытывает намного больше уважения к артистам, которые единожды высказали свою позицию и разорвали связи с Россией, чем к Кошмал.

Кошмал радзюкевич сваты спецоперация
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RusNewsToday24
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