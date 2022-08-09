Режиссер «Сватов» Радзюкевич раскритиковал Анну Кошмал

Кошмал имела достаточно близкую связь со своими российскими коллегами по сериалу. Однако после начала спецоперации по защите граждан Донбасса артистка решила порвать с ними связи и составить свой личный черный список, куда попали актеры Татьяна Кравченко и Федор Добронравов.