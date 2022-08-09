Режиссер «Сватов» Радзюкевич раскритиковал Анну Кошмал

Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич высказался о поведении украинской актрисы Анны Кошмал.
Кошмал имела достаточно близкую связь со своими российскими коллегами по сериалу. Однако после начала спецоперации по защите граждан Донбасса артистка решила порвать с ними связи и составить свой личный черный список, куда попали актеры Татьяна Кравченко и Федор Добронравов.
«Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно», — цитирует Радзюкевича Woman.ru.
Он добавил, что испытывает намного больше уважения к артистам, которые единожды высказали свою позицию и разорвали связи с Россией, чем к Кошмал.