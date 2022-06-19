Режиссер «Сватов» Радзюкевич объяснил, зачем Кошмал поссорилась с актерами сериала

Режиссер Эдуард Радзюкевич подверг критике актрису Анну Кошмал за ее нелестные высказывания про партнеров по сериалу «Сваты», которые поддержали спецоперацию РФ по защите Донбасса.
Радзюкевич в беседе с обозревателями портала NEWS.ru высказался о вызывающем поведении Кошмал, отметив, что про актрису уже начали забывать.
«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно, какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — заявил Радзюкевич.
Он напомнил, то многие актеры «Сватов» имеют украинские корни. Так, Татьяна Кравченко родилась в Донецке, потому и не смогла спокойно наблюдать за действиями националистов, обстреливающих ее малую родину.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.