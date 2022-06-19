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Режиссер «Сватов» Радзюкевич объяснил, зачем Кошмал поссорилась с актерами сериала

Режиссер «Сватов» Радзюкевич объяснил, зачем Кошмал поссорилась с актерами сериала
кадр из фильма «хороший парень»

Режиссер Эдуард Радзюкевич подверг критике актрису Анну Кошмал за ее нелестные высказывания про партнеров по сериалу «Сваты», которые поддержали спецоперацию РФ по защите Донбасса.

Радзюкевич в беседе с обозревателями портала NEWS.ru высказался о вызывающем поведении Кошмал, отметив, что про актрису уже начали забывать.

«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно, какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — заявил Радзюкевич.

Он напомнил, то многие актеры «Сватов» имеют украинские корни. Так, Татьяна Кравченко родилась в Донецке, потому и не смогла спокойно наблюдать за действиями националистов, обстреливающих ее малую родину.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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