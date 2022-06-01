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Режиссер «Сватов» поставил точку в ссоре актеров из-за Украины

Режиссер «Сватов» поставил точку в ссоре актеров из-за Украины
кадр из сериала “Сваты”

Один из режиссеров сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич назвал пиаром заявление актрисы Анны Кошмал, заявившей о ссоре в коллективе из-за ситуации на Украине. Подробности он рассказал в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

«Сейчас, кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно, какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — заявил он.

Поступок Кошмал, по его словам, следует расценивать как «дешевый пиар» — в коллективе около половины актеров имеют украинские корни, есть уроженцы Донецка, но конфликтов на тему Украины просто нет.

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал ранее рассказала в соцсетях, что после начала спецоперации на Украине ее отношения с коллегами значительно испортились. Актриса призналась, что на данный момент совсем не поддерживает отношения с ними. 

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RusNewsToday24
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