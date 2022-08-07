Режиссер «Сватов» объяснил причину ухода Добронравова из сериала

Режиссер телесериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич объяснил причину ухода Добронравова. По его мнению, актер понял, что ему пора покинуть этот полюбившийся аудитории проект.
«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — заявил кинорежиссер в беседе с NEWS.ru.
Еще в прошлом году на федеральном канале вышел седьмой сезон популярного сериала, который многие посчитали завершающим. Но оказались не правы — уже этой зимой планируются съемки следующих серий любимой комедии, но уже без участия звезды телевизионного скетч-шоу «6 кадров».