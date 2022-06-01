Режиссер «Сватов» обратился к разругавшейся с коллегами актрисе Анне Кошмал

Актриса Анна Кошмал разругалась с коллегами по сериалу «Сваты» из-за разной позиции относительно российской спецоперации на Украине. По мнению режиссера Эдуарда Радзюкевича, поведение артистки можно назвать «дешевой саморекламой».
Зрители начали забывать про существование Кошмал, из-за чего она решила привлечь к себе внимание. Однако выбрала для этого не самую удачную тактику поведения, считает Радзюкевич, являющийся одним из режиссеров «Сватов».
«Какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает. Тут все понятно: дешевый пиар, да и только», — цитирует его издание News.ru.
Звезда «Сватов» Кошмал ранее написала в социальных сетях, что перестала общаться с коллегами по сериалу. Она объяснила это тем, что все они решили промолчать о своем отношении к событиям на Украине.