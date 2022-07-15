Режиссер «Сватов» Андрей Яковлев высказал свою позицию по спецоперации на Украине

Известный журналист Алексей Степанов прокомментировал позицию режиссера популярного сериала «Сваты» Андрея Яковлева относительно спецоперации на Украине, сообщает SOLENKA.INFO.
Публицист отметил, что Яковлев выступил против спецоперации и в грубой форме высказал свою позицию.
«Не стесняясь в выражениях, режиссер выступил против денацификации и демилитаризации Украины», — передает слова журналиста издание.
Спецоперация на Украине разделила артистов сериала на два лагеря: тех кто против, и те кто за. Наиболее яро осудила своих российских коллег украинская актриса Анна Кошмал.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.