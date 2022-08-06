Режиссер Смирнов рассказал о работе над фильмом «Подвиг» с Хаматовой

Российский режиссер Алексей Смирнов сообщил о продолжении работы над созданием фильма «Подвиг» с Чуплан Хаматовой в главной роли.
По словам Смирнова для Telegram-канала «Абзац», в настоящее время идет монтажно-тонировочный период.
«Сейчас у нас монтажно-тонировочный период. Чулпан Хаматова сыграла в фильме главную роль», — рассказал кинематографист.
Еще одним актером проекта выступил Федор Бондарчук. Сюжет рассказывает о спонтанном подвиге женщины по обезвреживанию террористической атаки.
Пока дата релиза не сообщается, однако фильм может выйти на экраны уже в этом году.
Еще один фильм с Хаматовой в главной роли выйдет в прокат 25 августа. Лента называется «Просточеловек».