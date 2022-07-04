Режиссер Шахназаров отреагировал на слухи о попадании Боярской в черный список артистов

Ранее политолог Александр Пименов заявил, что все больше звезд выступает против спецоперации в защиту Донбасса. Среди актеров, достойных, по его мнению, попадания в черный список, эксперт назвал и дочь звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Михаила Боярского.