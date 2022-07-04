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Режиссер Шахназаров отреагировал на слухи о попадании Боярской в черный список артистов

Режиссер Шахназаров отреагировал на слухи о попадании Боярской в черный список артистов
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знаменитый режиссер Карен Шахназаров прокомментировал слухи о включении актрисы Елизаветы Боярской в черный список артистов. 

Ранее политолог Александр Пименов заявил, что все больше звезд выступает против спецоперации в защиту Донбасса. Среди актеров, достойных, по его мнению, попадания в черный список, эксперт назвал и дочь звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Михаила Боярского.

Шахназаров эмоционально отреагировал на такое заявление. Он подчеркнул, что даже не слышал ни о каком черном списке.

«Я режиссер, и мне никто не говорит, чтобы я ограничивал артистов в ролях на основании какого-то списка. Такого списка не существует, это сплетни», – цитирует его Общественная Служба Новостей.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее поддержали многие звезды, например певец Николай Басков и актер Сергей Безруков.

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RusNewsToday24
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